Погрози Ірану вийти з ядерної угоди є намаганням "взяти світ у заручники", - США
Нові американські санкції щодо офіційного Тегерана на зачіпають ядерну угоду, - повідомляє Радіо Свобода.
За її словами, влада Ірану повинна відповісти за "запуск ракет, підтримку тероризму, ігнорування прав людини і порушення резолюцій Ради безпеки ООН".
Нагадаємо, США оголосили про розширення санкцій проти Ірану у відповідь на випробування ісламською республікою балістичної ракети.
Штати ввели односторонні санкції після того, як заявили, що випробування балістичних ракет Ірану порушили резолюцію США, яка схвалила ядерну угоду і закликала Тегеран не займатися діяльністю, пов'язаною з балістичними ракетами, здатними поставляти ядерну зброю, включаючи пуски з використанням такої технології.
Відзначимо, що попередній президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.
В серпні 2016 року президент Ірану Хасан Рухані звинуватив у невиконанні своїх зобов'язань західні країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном.
На початку 2016 року США та Євросоюз скасували санкції проти Ірану після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 16 січня у своїй доповіді заявило, що Тегеран повністю припинив роботу над своєю ядерною програмою.
У червні Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв спалити ядерний меморандум у разі, якщо США не будуть його дотримуватися.
Причому подальші ядерні розробки та модернізацію ядерного арсеналу проводиться Великобританією та США.
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