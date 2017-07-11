Показаний середній палець кортежу Трампа коштував жінці посади в держкомпанії

Їй навіть дали прізвисько "she-ro", що означає "вона - герой"

У США жінку звільнили з роботи після того, як вона показала середній палець кортежу Трампа, повз який вона їхала на велосипеді.

Фотографію, яка швидко поширилася у соцмережах та на телеканалах в Америці, зробив фотограф Білого дому. Жінка на ім’я Джулі Бріксман стала популярною. Їй навіть дали прізвисько "she-ro", що означає "вона - герой".

Сама ж Бріксман сказала, що навіть не підозрювала, що хтось міг її сфотографувати у той момент.

"Я зробила те, що думають насправді багато американців", - сказала жінка, повідомляє Huffington Post.

Її роботодавець з державної компанії "Акіма" негативно сприйняв цей випадок і заявив, що жінка порушила політику підприємства.

"У ваших соцмережах не можна мати непристойні речі", - заявив роботодавець Джулі, коли та оприлюднила це фото у себе в Twitter і Facebook.

Натомість жінка сказала, що не позначала на сторінках у соцмережах місце своєї роботи, тож це жодним чином не вплине на репутацію компанії. Її начальник заявив, що така поведінка співробітників "може зашкодити бізнесу".

Нагадаємо, минулого місяця в будівлі Капітолію один з відвідувачів звинуватив чинного американаського президента Дональда Трампа у державній зраді й кинув в його бік кілька російських прапорців.