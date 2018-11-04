Демократичні показники в Україні знизилися вперше з 2014 року, - Freedom House

Ключові пріоритети, серед яких заходи щодо боротьби з корупцією, зайшли в глухий кут

Міжнародна правозахисна організація, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, Freedom House відзначає, що у 2018 році в Україні вперше з часу революції 2014 року, спостерігається спад показників демократичних процесів.

"Із продовженням керованого Росією конфлікту на сході країни, українські політики користуються почуттями патріотизму, щоб нападати на неурядові організації та журналістів, звинувачуючи їх у підриванні воєнних зусиль", - йдеться у доповіді огранізації під назвою "Країни у перехідному періоді 2018. Протистояння нелібералізму".

"Напади на громадянське суспільство і політичних опонентів підірвали рушійну силу процесу реформ в Україні", - наголосив директор проекту "Країни в перехідному періоді" Нейт Шенкан.

Він зазначив, що попри продовження реформ щодо децентралізації, інші ключові пріоритети, серед яких заходи щодо боротьби з корупцією, зайшли в глухий кут.

"Звинувативши неурядові організації і журналістів в антинаціоналізмі, політики намагаються виключити легітимні голоси від публічних дебатів тільки тому, що вони критикують уряд", - додав Шенкан.

Автори доповіді зафіксували найбільший спад показників демократичних процесів за всю 23-річну історію дослідження становища в країнах в перехідному періоді.

У 2018 році рівень розвитку демократії знизився у 19 із 29 країн, проаналізованих у доповіді.

У Freedom House відзначають, що вже другий рік поспіль серед цих країн спостерігається дедалі більше консолідованих авторитарних режимів, ніж консолідованих демократій.

"Для захисту демократії, лідери повинні протидіяти нападам на демократичні принципи, зокрема, коли ці напади чиняться недалеко від дому", - заявив президент Freedom House Майкл Абрамовітц.

Freedom House публікує доповідь "Країни в перехідному періоді" щороку, починаючи з 1995 року. Звіт охоплює 29 посткомуністичних країн колишнього Радянського Союзу, а також Центральної, Східної Європи та Балкан.

Нагадаємо, Данія виділить Україні 65 млн євро в рамках програми з підтримки прав людини, демократії та сталого економічного зростання.