Поклонська особисто причетна до арешту Сенцова, – адвокат
Про це свідчить протокол засідання Київського райсуду Сімферополя за 11 травня 2014 року, який оприлюднив адвокат Дмитро Дінзьо.
"Сама Поклонська Н.В. брала участь в арешті Сенцова Олега", – написав він.
У протоколі сказано, що засідання проходить за участю "прокурора Республіки Крим" Поклонської.
Зараз Наталя Поклонська працює в Державній думі Російської Федерації на підставі незаконно проведених в анексованому Криму виборів.
Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"