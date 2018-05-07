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Поклонська особисто причетна до арешту Сенцова, – адвокат

Зараз Наталя Поклонська працює в Державній думі Росії
Колишня прокурор Криму Наталія Поклонська брала участь у засіданні суду, який заарештував режисера Олега Сенцова у травні 2014 року.
Поклонська особисто причетна до арешту Сенцова, – адвокат Наталія Поклонська. Фото: investigator.org.ua

Про це свідчить протокол засідання Київського райсуду Сімферополя за 11 травня 2014 року, який оприлюднив адвокат Дмитро Дінзьо.

"Сама Поклонська Н.В. брала участь в арешті Сенцова Олега", – написав він.

У протоколі сказано, що засідання проходить за участю "прокурора Республіки Крим" Поклонської.

Зараз Наталя Поклонська працює в Державній думі Російської Федерації на підставі незаконно проведених в анексованому Криму виборів.

Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

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05 07 2018 10:56
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