Поклонська особисто причетна до арешту Сенцова, – адвокат

Зараз Наталя Поклонська працює в Державній думі Росії

Колишня прокурор Криму Наталія Поклонська брала участь у засіданні суду, який заарештував режисера Олега Сенцова у травні 2014 року.

Про це свідчить протокол засідання Київського райсуду Сімферополя за 11 травня 2014 року, який оприлюднив адвокат Дмитро Дінзьо.

"Сама Поклонська Н.В. брала участь в арешті Сенцова Олега", – написав він.

У протоколі сказано, що засідання проходить за участю "прокурора Республіки Крим" Поклонської.

Зараз Наталя Поклонська працює в Державній думі Російської Федерації на підставі незаконно проведених в анексованому Криму виборів.

Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.