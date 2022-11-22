"Покращення": у Києві зіпсували графіті Бенксі

Невідомі вандали домалювали до графіті всесвітньо-відомого вуличного художника Бенксі у Києві козака з серії популярних мультфільмів і презерватив.

Невідомі вандали домалювали до графіті всесвітньо-відомого вуличного художника Бенксі у Києві козака з серії популярних мультфільмів і презерватив. Фотографію "нової" версії розмістив один з користувачів на своїй сторінці у фейсбук і підписав: "Banksy після покращення".

На фото видно, що до графіті Бенксі із військовою технікою ЗС рф, де замість ракетної установки схематично розміщено чоловічий статевий орган, домальовано ласо із презерватива, яке закинув козак Тур, герой серії мультфільмів «Як козаки…», знятих режисером Володимиром Дахном.

У коментарях під фото, яке опублікував фотограф Ярослав Содель, користувачі звинуватили невідомих вандалів у тому, що вони зіпсували графіті. Хоча сам Бенксі створив свій малюнок військової техніки рф з фігурками російських окупантів на тлі уже намальованого кимось фалічного символу.