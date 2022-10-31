Покупця на свої російські активи шукає японський виробник шин Bridgestone

Японський виробник шин Bridgestone розпочав процес пошуку місцевого покупця на свої російські активи.

Про це йдеться у заяві компанії від 31 жовтня.

"У світлі загальної невизначеності та постійних проблем із постачанням у рф, компанія Bridgestone оголошує, що розпочала процес пошуку місцевого покупця для своїх російських активів.

Після прийнятого в березні рішення про призупинення всієї виробничої діяльності в росії, а також заморожування будь-яких нових інвестицій та призупинення всіх експортних поставок, компанія ретельно обмірковує довгострокове рішення в інтересах своїх співробітників, клієнтів та постачальників", – йдеться у повідомленні.

Bridgestone присутня в росії з 1998 року і налічує в країні понад 1000 співробітників – переважно на заводі з виробництва шин в ульяновську та в офісі з продажів та маркетингу в москві.

"З моменту оголошення в березні компанія продовжує підтримувати своїх російських співробітників, виплачуючи їм заробітну плату та соціальні виплати в повному обсязі.

Відповідно до цінностей, які просуває Bridgestone E8 Commitment та на знак визнання внеску своїх співробітників протягом багатьох років, компанія і надалі надаватиме таку ж підтримку своїм працівникам", – додали у Bridgestone.