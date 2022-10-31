CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯпонський виробник шин Bridgestone розпочав процес пошуку місцевого покупця на свої російські активи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Покупця на свої російські активи шукає японський виробник шин Bridgestone
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у заяві компанії від 31 жовтня.
"У світлі загальної невизначеності та постійних проблем із постачанням у рф, компанія Bridgestone оголошує, що розпочала процес пошуку місцевого покупця для своїх російських активів.
Після прийнятого в березні рішення про призупинення всієї виробничої діяльності в росії, а також заморожування будь-яких нових інвестицій та призупинення всіх експортних поставок, компанія ретельно обмірковує довгострокове рішення в інтересах своїх співробітників, клієнтів та постачальників", – йдеться у повідомленні.
Bridgestone присутня в росії з 1998 року і налічує в країні понад 1000 співробітників – переважно на заводі з виробництва шин в ульяновську та в офісі з продажів та маркетингу в москві.
"З моменту оголошення в березні компанія продовжує підтримувати своїх російських співробітників, виплачуючи їм заробітну плату та соціальні виплати в повному обсязі.
Відповідно до цінностей, які просуває Bridgestone E8 Commitment та на знак визнання внеску своїх співробітників протягом багатьох років, компанія і надалі надаватиме таку ж підтримку своїм працівникам", – додали у Bridgestone.
Очікується, що процес пошуку покупця та закриття угоди займе кілька місяців.
Бізнес Bridgestone в росії становить менше 2% від глобального обороту компанії.
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31 10 2022 13:57 МЕДІА
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