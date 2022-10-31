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Покупця на свої російські активи шукає японський виробник шин Bridgestone

Японський виробник шин Bridgestone розпочав процес пошуку місцевого покупця на свої російські активи.
Покупця на свої російські активи шукає японський виробник шин Bridgestone Фото: з вільного доступу
 
Про це йдеться у заяві компанії від 31 жовтня.
 
"У світлі загальної невизначеності та постійних проблем із постачанням у рф, компанія Bridgestone оголошує, що розпочала процес пошуку місцевого покупця для своїх російських активів.
 
Після прийнятого в березні рішення про призупинення всієї виробничої діяльності в росії, а також заморожування будь-яких нових інвестицій та призупинення всіх експортних поставок, компанія ретельно обмірковує довгострокове рішення в інтересах своїх співробітників, клієнтів та постачальників", – йдеться у повідомленні.
 
Bridgestone присутня в росії з 1998 року і налічує в країні понад 1000 співробітників – переважно на заводі з виробництва шин в ульяновську та в офісі з продажів та маркетингу в москві.
 
"З моменту оголошення в березні компанія продовжує підтримувати своїх російських співробітників, виплачуючи їм заробітну плату та соціальні виплати в повному обсязі.
 
Відповідно до цінностей, які просуває Bridgestone E8 Commitment та на знак визнання внеску своїх співробітників протягом багатьох років, компанія і надалі надаватиме таку ж підтримку своїм працівникам", – додали у Bridgestone.
 
Очікується, що процес пошуку покупця та закриття угоди займе кілька місяців.
 
Бізнес Bridgestone в росії становить менше 2% від глобального обороту компанії.

 

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31 10 2022 13:57
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