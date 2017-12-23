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Поки немає підстав для збільшення ціни на газ, – Гройсман

Прем'єр-міністр заявив, що його завдання зробити Україну країною нетто-експортером газу
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в цьому опалювальному сезоні не бачить жодних підстав для підвищення ціни на газ.
Поки немає підстав для збільшення ціни на газ, – Гройсман Фото: gettyimages.com

"В цьому опалювальному сезоні ми не бачимо жодних підстав для підвищення ціни на газ. Моє завдання – побудувати систему видобутку власного газу таким чином, щоб ми стали країною нетто-експортером. Це може призвести до істотного зниження ціни газу для українців назавжди", – заявив Гройсман.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року. Водночас розрахунки Міністерства енергетики в жовтні показали, що ціну на газ треба підвищити на 17,6%.

Міжнародний валютний фонд заявив про необхідність коригування ціни на газ в Україні до рівня імпортного паритету.

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23 12 2017 19:20
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