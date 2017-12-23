Поки немає підстав для збільшення ціни на газ, – Гройсман Прем'єр-міністр заявив, що його завдання зробити Україну країною нетто-експортером газу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в цьому опалювальному сезоні не бачить жодних підстав для підвищення ціни на газ.

Фото: gettyimages.com

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