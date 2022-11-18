Поки путін не виведе війська, мир в Україні неможливий – Боррель

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні неможливий, доки росія не виведе війська з країни.

Про це він сказав у інтерв'ю Reuters.

Євродипломат зазначив, що можливість укладання миру залежить саме від росії, оскільки "саме агресор повинен піти, якщо він хоче досягти миру".

"Я побоююся, що росія ще не готова до виведення своїх військ (з України), але доти, доки вона не виведе війська, мир залишається неможливим", – сказав Боррель.

Як писав iPress, під час зустрічі з президентом США Джо Байденом на полях саміту G20 лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що Китай "весь час був на боці миру і продовжить закликати до мирних переговорів".