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Поки що США не вважають корисним визнання росії державою-спонсором тероризму

США наразі не вважають корисним визнання росії державою-спонсором тероризму, але виступають за подальші обмеження для рф у вигляді санкцій та експортних обмежень.
Поки що США не вважають корисним визнання росії державою-спонсором тероризму Фото: Укрінформ
Про це заявила в понеділок під час телефонного брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт, передає Голос Америки.
 
"Гадаю, ви чули коментарі президента Байдена та інших в адміністрації... Відчуття у Вашингтоні в тому, що це насправді наразі непотрібно, і насправді може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні", - зауважила Сміт, відповідаючи на питання преси.
 
Сміт зауважила, що з цієї причини, Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб із багатьма партнерами та союзниками в світі працювати над санкціями і визначати шляхи запровадження додаткових санкцій, щоб збільшувати тиск на путіна та його уряд, режим в москві, а також тиснути на економіку та фактично забороняти російському війську просуватись і створювати нові спроможності в цій війні. "Тому зосереджуємося на поєднанні санкцій, експортних обмежень та іншого", - сказала постійна представниця США при НАТО.
 
Як повідомлялось, 23 листопада 494 голосами "за" Європейський парламент визнав росію державою-спонсором тероризму. 58 депутатів проголосувало "проти", а 44 "утримались". Парламенти Латвії та Естонії раніше окремо оголосили Росію державою-спонсором тероризму.
 
Сміт спілкувалась з пресою напередодні початку засідання НАТО в Бухаресті. В понеділок державний секретар Ентоні Блінкен вирушив до Бухареста для участі у дводенному саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, що, за повідомленням Держдепу, буде присвячений питанням російської війни в Україні, нової Стратегічної концепції НАТО, енергетичної безпеки та захисту критичної інфраструктури.
 
"Ми продовжуватимемо зосереджувати увагу і координувати зусилля для підтримки перемоги України та обговорюватимемо енергетичну безпеку й інші критичні питання, які впливають на євроатлантичну безпеку", - написав Блінкен у Twitter.
 
Напередодні саміту під час пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив на важливості інвестування в оборону, оскільки союзники стикаються "із найбільшою безпековою кризою" нашого часу.
 

 

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29 11 2022 15:13
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