НОВИНИУкраїнське зерно має безперешкодно надходити у країни світу, а війна має бути припиненаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поки триває війна, ризики повторного призупинення "зернового коридору" існують – НАТО
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Про це в інтерв’ю турецькому телеканалу NTV сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Оскільки війна триває, ризики триватимуть. Щоб побороти голод, українське зерно має й надалі надходити у світ. Для цього путін повинен закінчити війну. В умовах війни зернова угода є надзвичайно важливою", - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання про можливі ризики повторного припинення трафіку "зерновим коридором".
Щодо ризику застосування росією ядерної зброї, то генсек вважає його низьким.
"Ризик застосування росію ядерної зброї в Україні низький, але наслідки будуть величезними, тому ми сприймаємо це дуже серйозно", - сказав генсек.
Очільник Альянсу вкотре наголосив на тому, що росія діє безвідповідально та необачно, застосування ядерної зброї змінить природу конфлікту, переможців у ядерній війні бути не може, й в НАТО стежать за ситуацією.
Нагадаємо, 29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту рф у Криму.
ООН, Туреччина і Україна далі її виконували, а судна виходили з українських портів.
2 листопада сторони взяли паузу для перемовин з росією і призупинили проходження кораблів.
Того ж дня рф оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".
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05 11 2022 19:35 МЕДІА
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