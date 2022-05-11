Поки триває війна, ризики повторного призупинення "зернового коридору" існують – НАТО

Українське зерно має безперешкодно надходити у країни світу, а війна має бути припинена

Про це в інтерв’ю турецькому телеканалу NTV сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Оскільки війна триває, ризики триватимуть. Щоб побороти голод, українське зерно має й надалі надходити у світ. Для цього путін повинен закінчити війну. В умовах війни зернова угода є надзвичайно важливою", - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання про можливі ризики повторного припинення трафіку "зерновим коридором".

Щодо ризику застосування росією ядерної зброї, то генсек вважає його низьким.

"Ризик застосування росію ядерної зброї в Україні низький, але наслідки будуть величезними, тому ми сприймаємо це дуже серйозно", - сказав генсек.

Очільник Альянсу вкотре наголосив на тому, що росія діє безвідповідально та необачно, застосування ядерної зброї змінить природу конфлікту, переможців у ядерній війні бути не може, й в НАТО стежать за ситуацією.

ООН, Туреччина і Україна далі її виконували, а судна виходили з українських портів.

2 листопада сторони взяли паузу для перемовин з росією і призупинили проходження кораблів.

Того ж дня рф оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".