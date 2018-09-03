"Поки в країні Петя, я не ризикну": Колобов каже, що не збирається повертатися в Україну, - ВІДЕО

Колобов "зловтішається", що екс-глава Нацбанку України Сергій Арбузов і екс-міністр доходів і зборів України Олександр Клименко "застрягли" у Москві

Екс-міністр фінансів України Юрій Колобов живе в Іспанії і не поспішає повертатися в Україну, незважаючи на припинення Генпрокуратурою країни кримінального провадження, в якому він фігурував.

"Він схуд. Каже, це ще з тих пір, як вісім місяців провів в іспанській в'язниці. Там же вивчив мову і познайомився з місцевими VIPами. Вони і допомогли йому потім, на волі, отримати посвідку на проживання. І допомагають досі в різних життєвих питаннях. Медицина, бізнес", - розповіла журналістка телеканалу "1+1" Ольга Василевська, яка зустрілася з екс-міністром в Мадриді і написала про це на своїй сторінці у Facebook.

Політик побоюється повернення в Україну через Президента Петра Порошенка.

"Поки в країні Петя, я не ризикну", - говорить. Та й баскетбольна команда засмутиться, залишиться без фінансування. Він заперечує свою дружбу з Арбузовим і Клименком (екс-глава Нацбанку України Сергій Арбузов і екс-міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. - Ред) і дуже зловтішається, що вони застрягли в Москві.

"А він вже може вільно кататися по всій Європі", - розповіла журналістка.

Вона зазначає, що Колобов зараз "абсолютно інший і риторика у нього інша".

Нагадаємо, що 21 лютого Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.

Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи. Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання у місті Аліканте.

12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.

Оскільки колишній чиновник перебував під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

В березні 2017 року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.

Згодом Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.