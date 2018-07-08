Колишній партнер Манафорта підтвердив співпрацю з Порошенком у 2014 році
"Гейтс зазначив, що востаннє вони з Манафортом працювали в Україні над кампанією Опозиційного блоку перед парламентськими виборами у жовтні. Компанія також асистувала Петра Порошенка", — повідомив телеканал NBC, кореспондент якого перебуває на судовому засідання у справі Манафорта.
Гейтс додав, що вони не отримали повного гонорару за свої послуги.
Цю інформацію також повідомила українська журналістка Наталя Пісня, яка перебуває на засіданні у справі Манафорта.
"Гейтс щойно підтвердив, що Манафорт допомагав українському [президенту] Петру Порошенко під час президентської кампанії 2014 року", — повідомила вона.
Громадське звернулось до речника президента Святослава Цеголка з проханням прокоментувати цю інформацію.
У публікації Громадського "Перший суд над Манафортом: українські олігархи та розкішне життя" повідомлялось, що Манафорт раніше намагався налагодити співпрацю із Петром Порошенком. Водночас в Адміністрації президента заявили, що з Манафортом не співпрацювали, хоча й отримували такі пропозиції.
Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.
Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.
У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.
Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.
Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.
Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.
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