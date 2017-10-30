Пола Манафорта відправили під домашній арешт

Суд обрав цей запобіжний захід, щоб Манафорт не покинув Сполучені Штати

Колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолога Пола Манафорта суд відправив під домашній арешт.

Про це повідомляє Reuters.

Суд обрав цей запобіжний захід, щоб Манафорт не покинув Сполучені Штати. Він здав свій паспорт.

Також під домашній арешт відправили ділового партнера Манафорта Ріка Гейтса.

Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США.

Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".