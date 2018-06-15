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Пола Манафорта взяли під варту

Колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа – Пола Манафорта відправили за ґрати
Суд змінив запобіжний захід колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою.
Пола Манафорта взяли під варту Фото: npr.org

Про це повідомляє Bloomberg.

Таке рішення федеральний суддя прийняв після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу про можливе втручання Росії в американські вибори, звинуватив Манафорта у спробі чинити тиск на свідків.

Нагадаємо, Пол Манафорт очолював штаб Дональда Трампа під час президентської кампанії. Влітку 2016 року він залишив цей пост після того, як стало відомо про його багаторічну співпрацю в якості лобіста з "Партією регіонів". Також повідомлялося про його зв'язки з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою.

У травні 2017 року розпочалося розслідування зв'язків оточення Трампа з Росією, яке очолив спецпрокурор Роберт Мюллер – колишній глава ФБР. Манафорт став одним з головних фігурантів цього розслідування.

У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю. Манафорта відправили під домашній арешт.

Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.

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15 06 2018 20:26
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