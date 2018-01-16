Поліграфкомбінат "Україна" вдвічі збільшив виробництво закордонних паспортів
За словами першого віце-прем’єра Степана Кубіва, який був присутній під час запуску обладнання, відсьогодні поліграфкомбінат зможе виготовляти удвічі більше закордонних паспортів, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
"Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини вони зможуть виготовляти вдвічі більше документів. Зараз це 10 тисяч паспортів на добу, а відсьогодні це буде 21 тисяча на добу", – зазначив він.
Обладнання, яке закупив поліграфкомбінат – це система BookMaster One #351 від компанії ІАІ industrial systems B.V. Її вартість – 1,7 млн євро. Аналогічне обладнання використовується у понад 25 країнах світу. Продуктивність нової системи становить 500 паспортів на годину, тобто близько 11 тисяч паспортів на добу та 3 млн 960 тис. паспортів на рік.
В уряді повідомляють, що наразі в черзі на персоналізацію стоїть 775 тис. наборів персональних даних.
"Нове обладнання допоможе стабілізувати ситуацію з персоналізацією термінових документів протягом кількох місяців, і протягом наступних 2-3 місяців чергу буде ліквідовано", – запевняють у міністерстві.
До сезону літніх відпусток поліграфкомбінат працюватиме у чинному режимі 7 днів на тиждень цілодобово (у три зміни).
Нагадаємо, що Державна міграційна служба оформила у 2017 році 3 989 989 біометричних паспортів для виїзду за кордон.
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