Politico звинуватило Україну у втручанні у вибори США

Дональд Трамп був не єдиним кандидатом у президенти США, чию компанію "рекламували" чиновники колишнього СРСР.

За даними видання Politico, українські чиновники намагалися допомогти кандидату від демократів Гілларі Клінтон і підірвати позиції Трампа, зокрема, поширюючи документи про причетність Пола Манафорта - головного помічника Трампа - до корупції.

Як повідомлялося, НАБУ оприлюднило копії документів, згідно з якими Манафорт міг отримати понад 12 млн доларів з "чорної каси" Партії Регіонів.

"Українські зусилля вплинути на передвиборчі перегони у США відбилися у спробах змусити до відставки Манафорта і в поширенні чуток, що кампанія Трампа тісно пов'язана з ворогом України на сході - Росією. Однак вони були набагато менше узгоджені або централізовані, ніж хакерські атаки Росії і поширення листів Демократичної партії", - йдеться в статті.

Наголошується, що існує мало доказів щодо причетності України до втручання у виборчий процес в США. У статті йдеться, що "нестримна корупція, економічна боротьба, які переслідують Україну - не кажучи вже про її поточні чвари з Росією - зробили неспроможним втручання у вибори іншої країни".

"З іншого боку, Україна традиційно має міцні відносини з адміністраціями в США, однак її офіційні особи стурбовані тим, що це може змінитися після приходу Трампа, чия команда висловлювала щодо адміністрації Порошенка настрої в діапазоні від амбівалентності до глибокого скептицизму, тоді як її ставлення до режиму Путіна було надзвичайно дружнім", - пише видання.

Нагадаємо, що 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Видання Newsweek повідомляло, що президент Росії Володимир Путін провів таємну зустріч із Януковичем у зв'язку з розкриттям інформації про отримання Манафортом майже $13 млн з "чорної каси" Партії регіонів.