Поліцейські не штурмували офіс ОУН у Києві, – МВС

Поліція була змушена вжити заходів, щоб потрапити до приміщення і затримати правопорушників

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що правоохоронці не штурмували офіс Організації українських націоналістів сьогодні на вулиці Мазепи у Києві, а лише вживали заходів поліцейського реагування для затримання осіб, які вчинили протиправні дії проти учасників ходи з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Про це сьогодні у Києві заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, повідомляє УНІАН.

"Ніякого штурму не було. Тут були використані заходи поліцейського реагування в рамках слідчо-оперативних дій, оскільки в людей згори жбурляли яйцями, картоплею, невеликими палицями, фарбою", – сказав Шевченко.

За його словами, саме через такі обставини поліція була змушена вжити заходів, щоб потрапити до приміщення і затримати правопорушників.

"Якби з вікон цього приміщення не летіли різні предмети – не було б жодних підстав затримувати цих громадян", – наголосив Шевченко.

Нагадаємо, сьогодні зранку близько 800 учасників проросійської акції йшли ходою центром міста до Алеї Слави. Група молодиків намагалася не пропустити їх. Між групою молодих людей та правоохоронцями виникла невелика штовханина, після чого інцидент був вичерпаний.

Під час ходи, коли учасники акції проходили повз офіс ОУН, у правоохоронців та учасників акції кидали яйця та картоплю. За даними поліції, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок потрапляння в нього димової шашки.

Згодом в ОУН заявили, що поліцейські штурмували їхній офіс на вулиці Мазепи.

Голова Національної поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що в офісі ОУН поліція затримала 24 особи.

Учасники батальйону "ОУН" пікетували Печерський відділок поліції.

Згодом в ОУН показали фото розгромленого офісу в Києві.