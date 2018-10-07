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Поліцейські по всій Польщі влаштували "італійський" страйк

Поліцейські вимагають збільшення заробітної плати на 650 злотих
Польські дорожні поліцейські 10 липня розпочали "італійський" страйк, який полягає у відмові штрафувати водіїв за незначні порушення правил дорожнього руху, обмежуючись попередженнями. Якщо йтиметься про створення серйозної загрози на дорозі, штрафи таки виписуватимуть.
Поліцейські по всій Польщі влаштували "італійський" страйк Фото: cacds.org.ua

Поліцейські вимагають збільшення заробітної плати на 650 злотих, повернення до можливості дострокового виходу на пенсію, повної оплати за понаднормову роботу та виплат протягом перших 30 днів захворювання, пише Do Rzeczy.

"Якщо ми не зможемо досягти угоди, ми не виберемося з того шляху, на який стали. Сигнал зрозумілий - під час референдуму, в якому взяли участь 30 тисяч поліцейських, 99% проголосували за проведення акції протесту", - заявив голова поліцейської профспілки Рафал Янковський.

"Існує ситуація, коли я, як керівник поліцейських профспілок, намагаюся пом'якшити настрої поліції, з тим щоб можна було підійти до цього питання з розумом та вести переговори з міністерством", - додав він.

Італійський страйк - різновид страйку, різке зниження працівниками темпу роботи внаслідок надто суворого додержання службових інструкцій або навіть повне припинення праці за одночасного збереження їхньої присутності на робочих місцях, одна з форм протестної боротьби трудящих проти погіршення трудових відносин.

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10 07 2018 12:14
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