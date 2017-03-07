Поліцейські Волновахи затримали отамана козаків так званої "ДНР"

Поліцейські Волновахи затримали на блокпосту 66-річного отамана регіонального козачого об'єднання так званого "ДНР".

Він прямував до Бердянська, щоб побачитися з другом. При перевірці виявилося, що житель Макіївки має посвідчення отамана "ДНР" і дозвіл на зберігання козацької зброї (шашки, кинджал і батоги).

"Було встановлено, що перед правоохоронцями - чинний генерал-майор регіонального козачого об'єднання "ДНР". Він розповів, що в 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, "козаки" приєдналися до терористів. В обов'язки полку входили охорона кордонів, спільні патрулювання на окупованій території. Крім того, отаман "зомбував" молодь, займаючись агітацією на підтримку влади фейкової республіки", - повідомляє сайт поліції Донецької області.



Фото: dn.npu.gov.ua

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 256 Кримінального кодексу України (сприяння учасникам злочинних організацій та приховання їх злочинної діяльності), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали чоловіка, який ймовірно причетний до бойовиків ОРДЛО, у якого були український та російський паспорти.