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Поліцейські Волновахи затримали отамана козаків так званої "ДНР"

"Генерал-майор" керував "полком", який допомагав бойовикам
Поліцейські Волновахи затримали на блокпосту 66-річного отамана регіонального козачого об'єднання так званого "ДНР".
Поліцейські Волновахи затримали отамана козаків так званої "ДНР" Фото: dn.npu.gov.ua

Він прямував до Бердянська, щоб побачитися з другом. При перевірці виявилося, що житель Макіївки має посвідчення отамана "ДНР" і дозвіл на зберігання козацької зброї (шашки, кинджал і батоги).

"Було встановлено, що перед правоохоронцями - чинний генерал-майор регіонального козачого об'єднання "ДНР". Він розповів, що в 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, "козаки" приєдналися до терористів. В обов'язки полку входили охорона кордонів, спільні патрулювання на окупованій території. Крім того, отаман "зомбував" молодь, займаючись агітацією на підтримку влади фейкової республіки", - повідомляє сайт поліції Донецької області.


Фото: dn.npu.gov.ua

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 256 Кримінального кодексу України (сприяння учасникам злочинних організацій та приховання їх злочинної діяльності), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали чоловіка, який ймовірно причетний до бойовиків ОРДЛО, у якого були український та російський паспорти.

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03 07 2017 20:18
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