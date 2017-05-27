Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліцейські вибачилися перед батьком затриманого хлопчика, який читав "Гамлета" на вулиці в Москві

Родина також написала скаргу щодо дій поліції
Поліція Москви вибачилися перед батьком 9-річного хлопчика, якого 26 травня затримали у центрі міста за читання вголос віршів.
Поліцейські вибачилися перед батьком затриманого хлопчика, який читав "Гамлета" на вулиці в Москві Фото: Leratrunova

Про це повідомила адвокатка Тетяна Соломіна.

Вона додала, що стосовно дій поліцейських буде проведено службову перевірку.

Батько хлопчика Ілля Скавронський в ефірі "Говорить Москва" підтвердив, що поліцейські перед ним вибачилися.

"Керівництво МВС попросило вибачення. Ми за фактами порушення щодо нас проводитимемо все, що належить за законом. У даному випадку були порушені просто наші громадянські права", – сказав батько хлопчика.

За його словами, родина також написала скаргу щодо дій поліції.

Нагадаємо, 26 квітня у центрі Москви поліція затримала хлопчика, який був на прогулянці разом з мамою і декламував уголос вірші Шекспіра.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2017 21:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.