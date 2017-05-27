CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Москви вибачилися перед батьком 9-річного хлопчика, якого 26 травня затримали у центрі міста за читання вголос віршів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліцейські вибачилися перед батьком затриманого хлопчика, який читав "Гамлета" на вулиці в Москві
Родина також написала скаргу щодо дій поліції
Фото: Leratrunova
Про це повідомила адвокатка Тетяна Соломіна.
Вона додала, що стосовно дій поліцейських буде проведено службову перевірку.
Батько хлопчика Ілля Скавронський в ефірі "Говорить Москва" підтвердив, що поліцейські перед ним вибачилися.
"Керівництво МВС попросило вибачення. Ми за фактами порушення щодо нас проводитимемо все, що належить за законом. У даному випадку були порушені просто наші громадянські права", – сказав батько хлопчика.
За його словами, родина також написала скаргу щодо дій поліції.
Нагадаємо, 26 квітня у центрі Москви поліція затримала хлопчика, який був на прогулянці разом з мамою і декламував уголос вірші Шекспіра.
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