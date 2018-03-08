Поліцейські вимагали у водія 10 тисяч: прокуратура почала розслідування
"Слідчі прокуратури області розслідують факт вимагання неправомірної вигоди за нескладання протоколу та непритягнення до відповідальності нетверезого водія (ч. 3 ст. 368 КК України)", - повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, інформує "Українська правда".
Розслідування розпочали після публікації відеозапису на якому видно, як поліцейські вимагають, а потім і отримують від водія гроші.
"Ми всі бачили це відео. Кримінальне провадження зареєстровано. Досудове розслідування проводять слідчі прокуратури Харківської області. Усі обставини будуть перевірені слідчим шляхом", - сказав на брифінгу в.о. прокурора Харківської області Артем Степанов.
Досудове розслідування триває.
"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією", - відзначили у прокуратурі.
Зустріч з поліцейськими-хабарниками Ігорем Кравченком і Олександром Дергачем сталася вранці 31 липня на трасі у Чугуєві Харківської області. Відео опублікували 2 серпня.
Користувач YouTube Олександр Куницький відзначив, що вони з товаришами-активістами проводили експеримент, і чоловік за кермом насправді був абсолютно тверезим, а поліцейський маніпулював драгером (прилад для вимірювання рівня алкоголю крові), оскільки процедуру перевірки провів некоректно.
Після того, як водій віддав вимагачу гроші і на місце події виїхав Куницький, щоб взяти коментар у поліцейського, то правоохоронці утекли.
За словами чоловіків, які проводили експеримент, один поліцейський втік на службовому авто, залишивши напарника просто на дорозі, а другий заскочив у попутку і згодом зник у кущах.
Автори відеозапису написали заяву у поліцію за фактом вимагання правоохоронцем грошей.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі посадовця відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Нацполіції в Запорізькій області.
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