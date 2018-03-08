Поліцейські вимагали у водія 10 тисяч: прокуратура почала розслідування

Прокуратура розпочала розслідування щодо поліцейських, які вимагали 10 тисяч гривень від водія за непритягнення до відповідальності за нібито нетверезе водіння.

"Слідчі прокуратури області розслідують факт вимагання неправомірної вигоди за нескладання протоколу та непритягнення до відповідальності нетверезого водія (ч. 3 ст. 368 КК України)", - повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, інформує "Українська правда".

Розслідування розпочали після публікації відеозапису на якому видно, як поліцейські вимагають, а потім і отримують від водія гроші.

"Ми всі бачили це відео. Кримінальне провадження зареєстровано. Досудове розслідування проводять слідчі прокуратури Харківської області. Усі обставини будуть перевірені слідчим шляхом", - сказав на брифінгу в.о. прокурора Харківської області Артем Степанов.

Досудове розслідування триває.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією", - відзначили у прокуратурі.

Зустріч з поліцейськими-хабарниками Ігорем Кравченком і Олександром Дергачем сталася вранці 31 липня на трасі у Чугуєві Харківської області. Відео опублікували 2 серпня.

Користувач YouTube Олександр Куницький відзначив, що вони з товаришами-активістами проводили експеримент, і чоловік за кермом насправді був абсолютно тверезим, а поліцейський маніпулював драгером (прилад для вимірювання рівня алкоголю крові), оскільки процедуру перевірки провів некоректно.

Після того, як водій віддав вимагачу гроші і на місце події виїхав Куницький, щоб взяти коментар у поліцейського, то правоохоронці утекли.

За словами чоловіків, які проводили експеримент, один поліцейський втік на службовому авто, залишивши напарника просто на дорозі, а другий заскочив у попутку і згодом зник у кущах.

Автори відеозапису написали заяву у поліцію за фактом вимагання правоохоронцем грошей.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі посадовця відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Нацполіції в Запорізькій області.