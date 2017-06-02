Поліцейські затримали вербувальника, який заманював українських дівчат до китайських борделів

Дівчат для надання сексуальних послуг чоловік агітував у соцмережах обіцянкою високої зарплатні - 5-7 тис. доларів США на місяць

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали мешканця Чернігова, який займався продажем українських дівчат у китайські борделі у якості секс-рабинь.

Дівчат для надання сексуальних послуг чоловік агітував у соцмережах обіцянкою високої зарплатні - 5-7 тис. доларів США на місяць. Про це інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Кандидаток набирав з числа малозабезпечених та неблагополучних родин. За кожну дівчину китайські подільники обіцяли чернігівцю 850 доларів.

В аеропорту зловмисника затримали, коли він проводжав одну зі своїх жертв до Китаю. У дівчини на руках були квитки до Пекіна. Знали в поліції ще про трьох завербованих і готових до переправлення дівчат.

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Вербувальника затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Дівчину повернули додому.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Нагадаємо, у 2016 році співробітники Держприкордонслужби припинили функціонування 11 каналів торгівлі людьми та викрили 6 злочинних груп, у складі яких 12 осіб.