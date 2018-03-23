Поліцейського, підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами, відправили до СІЗО

На два місяці без застави

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для поліцейського, підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє у Facebook громадська організація "Харківський антикорупційний центр".

За відомостями активістів, учора, 22 березня, Київський райсуд Харкова розглянув клопотання про обрання міри припинення для групи з трьох підозрюваних за ч.1 ст.111 і ч.1 ст.263 КК України (державна зрада; незаконне поводження зі зброєю).

Серед осіб, що опинилися на лаві у залі суду, - капітан поліції, інспектор сектора реагувань патрульної поліції Дергачівського райвідділу, якого, за версією слідства, російські спецслужби завербували у 2014 році.

Вивчивши докази, суд підтримав позицію правоохоронних органів і узяв поліцейського під варту на 60 діб без можливості внесення запоруки.

Нагадаємо, у грудні минулого року співробітники Служби безпеки України затримали на Черкащині агента Служби зовнішньої розвідки Росії.