Поліцейського, підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами, відправили до СІЗО
Про це повідомляє у Facebook громадська організація "Харківський антикорупційний центр".
За відомостями активістів, учора, 22 березня, Київський райсуд Харкова розглянув клопотання про обрання міри припинення для групи з трьох підозрюваних за ч.1 ст.111 і ч.1 ст.263 КК України (державна зрада; незаконне поводження зі зброєю).
Серед осіб, що опинилися на лаві у залі суду, - капітан поліції, інспектор сектора реагувань патрульної поліції Дергачівського райвідділу, якого, за версією слідства, російські спецслужби завербували у 2014 році.
Вивчивши докази, суд підтримав позицію правоохоронних органів і узяв поліцейського під варту на 60 діб без можливості внесення запоруки.
Нагадаємо, у грудні минулого року співробітники Служби безпеки України затримали на Черкащині агента Служби зовнішньої розвідки Росії.
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