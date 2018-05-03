Поліцейського, який застосував газ проти журналіста, відсторонили від роботи

В поліції спростували інформацію про те, що поліцейський раніше служив у спецпідрозділі міліції "Беркут"

Поліцейський, який застосував газ проти журналіста під час розгону наметового містечка біля Верховної Ради 3 березня, тимчасово відсторонений від роботи на масових акціях.

Про це сказав начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля в ефірі Громадського радіо.

"До завершення службового розслідування ця людина участь у масових заходах брати не буде, оскільки я не вважаю такі дії прийнятними та нормальними. Я допускаю, щоб будь-що може трапитися під час виконання завдання, що щось не помітили, не так зрозуміли, але це ні в якому разі не може бути виправданням поліцейського", - пояснив Зозуля.

Він спростував інформацію про те, що поліцейський раніше служив у спецпідрозділі міліції «Беркут».

За словами Зозулі, це - патрульний поліцейський. Він також зазначив, він мав особисту розмову з вищезгаданим поліцейським.

Наразі в поліції з’ясовують обставини, за яких стався інцидент. Після цього буде вирішено, чи буде застосоване якесь покарання щодо поліцейського.

Нагадаємо, вранці 3 березня поліція розпочала ліквідацію наметового містечка під Верховною Радою, що було там з осені минулого року. У поліції заявили, що знайшли на території наметового містечка гранати, запали, коктейлі Молотова, димові міни.

Виникли сутички, за підсумками яких до поліції забрали 111 людей. 13 людей потрапили до лікарень. Постраждали також сім співробітників Національної поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів. Журналіст Богдан Кутєпов оприлюднив відеофрагмент спроб, які чинили співробітники поліції, аби перешкодити йому зйомку подій під Верховною Радою.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.

Водночас директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко заявив, що дії поліції щодо активістів під Радою не були надмірно жорсткі.