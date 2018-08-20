Поліцейського, який затримував графітчика у Львові, нагородили пістолетом і квартирою

Львівського поліцейського Володимира Костомаху, який отримав ножове поранення під час затримання двох графітчиків, нагородили зброєю і службовим житлом.

"Відомчою заохочувальною відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" нагороджено старшого оперуповноваженого Галицького відділу поліції Львівщини, капітана поліції Володимира Костомаху, який отримав поранення. Керівництво Нацполіції прийняло рішення про виділення пораненому правоохоронцю службового житла", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Нагороду вручав особисто голова Нацполіції Сергій Князєв під час відвідування пораненого у лікарні.

У прес-службі повідомили, що Костомаха несе службу з 2011 року, тричі бував на сході країни у складі зведених загонів, є учасником бойових дій. Поранений правоохоронець запевняє, що порушники знали, що вони поліцейські.

"Бо ми кілька разів кричали, що ми поліція", – розповів Костомаха про затримання графітчиків.

Також повідомляється, що нагрудними знаками "За відвагу в службі" нагородили ще двох працівників Галицького відділу поліції – заступника начальника сектору, майора поліції Романа Росипа та оперуповноваженого, лейтенанта поліції Олександра Зюганова.

Нагадаємо, що у Львові арештували чоловіка, який ножем поранив поліцейського під час затримання за графіті. За фактом поранення правоохоронця відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Водночас лідер руху С14 Євген Карась повідомив, що графітчики малювали трафаретні написи "Хто замовив Катю Гандзюк?" і не знали, що до них під'їхали поліцейські, оскільки на авто не було пізнавальних знаків, а правоохоронці були не в уніформі.