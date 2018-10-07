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Поліцейських, які знущались над чоловіком на харківському вокзалі, звільнили

Керівник звільнених поліцейських отримав догану
Начальник Головного управління Нацполіціі в Харківській області Олег Бех звільнив двох старших сержантів і капрала, які штовхали і били чоловіка у відділенні на станції "Харків-Пасажирський" 7 липня.
Поліцейських, які знущались над чоловіком на харківському вокзалі, звільнили Фото: instagram.com/orjeunesse

9 липня,  після ретельного вивчення матеріалів службової перевірки, відеоматеріалів, Олег Бех підписав наказ про звільнення з лав поліції співробітників сектору патрульної поліції Холодногірського відділу поліції.

"Своєю зухвалою, ганебною поведінкою вони грубо порушили один з принципів діяльності поліції – дотримання прав і свобод людини. Після такого кричущого факту неадекватних дій правоохоронців, невиконання ними вимог Закону "Про Національну поліцію" вони не мають жодного морального права залишатися на своїх посадах", - заявив начальник Головного управління Нацполіціі в Харківській області Олег Бех.

Він зазначив, що згідно з наказом, старші сержанти і капрал сектору патрульної поліції звільнені з лав поліції.

Крім того, їх безпосередній керівник – командир взводу – попереджений про неповну посадову відповідальність, а т.в.о. начальника Холодногірського відділу поліції отримав суворе попередження про необхідність дотримання підпорядкованим особовим складом службової дисципліни та прав і свобод громадян.

Раніше у Facebook було опубліковано відео, де поліцейські знущаються над затриманим чоловіком.

На відео видно, що поліцейські знущаються над затриманим чоловіком на ім'я Сергій.

Він просить поліцейських "не перебити  куприк", після чого поліцейський сильно вдарив його ногою нижче спини. Після цього затриманий "отримав лося" (удар в руки людини, складені у нього на лобі).

Після цього чоловік спробував обуритися, але працівники поліції у нецензурній формі сказали, що йому не може бути боляче, бо нібито не сильно вдарили.

За процесом спостерігали інші люди.

Пізніше у Нацполіції Харківської області повідомили, що проводять службове розслідування інциденту.

За даними поліції, причетні до події поліцейські – це старші сержанти 1989 і 1992 року народження та капрал сектору патрульної поліції 1997 року народження.

Також зазначалося, що після службового розслідування матеріали справи будуть передані до прокуратури.

 

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10 07 2018 15:40
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