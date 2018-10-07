Поліцейських, які знущались над чоловіком на харківському вокзалі, звільнили

Начальник Головного управління Нацполіціі в Харківській області Олег Бех звільнив двох старших сержантів і капрала, які штовхали і били чоловіка у відділенні на станції "Харків-Пасажирський" 7 липня.

9 липня, після ретельного вивчення матеріалів службової перевірки, відеоматеріалів, Олег Бех підписав наказ про звільнення з лав поліції співробітників сектору патрульної поліції Холодногірського відділу поліції.

"Своєю зухвалою, ганебною поведінкою вони грубо порушили один з принципів діяльності поліції – дотримання прав і свобод людини. Після такого кричущого факту неадекватних дій правоохоронців, невиконання ними вимог Закону "Про Національну поліцію" вони не мають жодного морального права залишатися на своїх посадах", - заявив начальник Головного управління Нацполіціі в Харківській області Олег Бех.

Він зазначив, що згідно з наказом, старші сержанти і капрал сектору патрульної поліції звільнені з лав поліції.

Крім того, їх безпосередній керівник – командир взводу – попереджений про неповну посадову відповідальність, а т.в.о. начальника Холодногірського відділу поліції отримав суворе попередження про необхідність дотримання підпорядкованим особовим складом службової дисципліни та прав і свобод громадян.