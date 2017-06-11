CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 5 листопада, столичним поліцейським довелося ловити на Хрещатику в центрі Києва голого блогера, якій вирішив перевірити фізичну підготовку правоохоронців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліцейським довелося ловити в центрі Києва голого блогера, - ВІДЕО
Сам блогер розповів. що таким чином перевіряв поліцейських на витривалість
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Відповідне відео опублікував на сервісі YouTube сам провокатор.
В результаті молоду людину все ж зловили, після чого наділи на хлопця плащ і відвезли у відділення поліції.
Раніше повідомлялося, що по центру Києва розгулювала гола жінка.
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06 11 2017 07:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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