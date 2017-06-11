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Поліцейським довелося ловити в центрі Києва голого блогера, - ВІДЕО

Сам блогер розповів. що таким чином перевіряв поліцейських на витривалість
У неділю, 5 листопада, столичним поліцейським довелося ловити на Хрещатику в центрі Києва голого блогера, якій вирішив перевірити фізичну підготовку правоохоронців.
Поліцейським довелося ловити в центрі Києва голого блогера, - ВІДЕО Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Відповідне відео опублікував на сервісі YouTube сам провокатор.

В результаті молоду людину все ж зловили, після чого наділи на хлопця плащ і відвезли у відділення поліції.

Раніше повідомлялося, що по центру Києва розгулювала гола жінка.

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06 11 2017 07:56
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