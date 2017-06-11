Поліцейським довелося ловити в центрі Києва голого блогера, - ВІДЕО

Сам блогер розповів. що таким чином перевіряв поліцейських на витривалість

У неділю, 5 листопада, столичним поліцейським довелося ловити на Хрещатику в центрі Києва голого блогера, якій вирішив перевірити фізичну підготовку правоохоронців.

Відповідне відео опублікував на сервісі YouTube сам провокатор.

В результаті молоду людину все ж зловили, після чого наділи на хлопця плащ і відвезли у відділення поліції.

Раніше повідомлялося, що по центру Києва розгулювала гола жінка.