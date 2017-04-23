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Поліцейський флешмоб відбувся в Києві, – ВІДЕО

Захід, який стартував 20 березня в місті Миколаїв, завершився в Києві
У парку імені Тараса Шевченка відбувся флешмоб, спрямований на привернення уваги громадськості до безпеки дорожнього руху.
Поліцейський флешмоб відбувся в Києві, – ВІДЕО Фото: youtube.com

Захід, який стартував 20 березня в місті Миколаїв, завершився 40-хвилинним шоу в парку Шевченка, навпроти червоного корпусу КНУ, повідомляє "Главком".

Всеукраїнський флешмоб був ініційований превентивним Управління ГУ Нацполіція України.

Під час флешмобу поліцейські продемонстрували їзду на велосипедах (велопатруль), юні правоохоронці станцювали. Школярям, яких було чимало серед гостей флешмобу, поліцейські подарували пізнавальні книжки на тему безпеки дорожнього руху у віршованій формі.

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23 04 2017 19:20
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