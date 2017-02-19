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Поліцейський постраждав під час сутичок в Києві, п'ятьох активістів затримали

У поліцейського серйозні травми
У сутичках на Європейській площі між учасниками блокади і поліцією серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників затримані.
Поліцейський постраждав під час сутичок в Києві, п Фото: facebook.com/pg/shtab.blokady

"П'ятеро людей затримані, є постраждалий поліцейський, у нього серйозні травми", – повідомив Громадському Телебаченню начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Медики Червоного Хреста, які чергують на Майдані, розповіли про щонайменше 10 постраждалих внаслідок сутичок. За їх словами, один із постраждалих отримав черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, близько 10 активістів "блокадного віча" виламали одну із секцій паркану, який розділяв вулицю Інститутську на розі з вулицею Садовою.

Акція, організована ОУН та бійцями добровольчих батальйонів – так зване Віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу – розпочалася сьогодні, 19 лютого, біля Стели Незалежності у центрі Києва.

Учасники блокади залізничного сполучення між контрольованими владою територіями і ОРДЛО мають намір заблокувати також залізничне сполучення України з РФ.

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19 02 2017 21:12
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