Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліцейський у Франції вбив трьох людей та укоротив собі віку

Слідство називає основною версією потрійного вбивства сімейний конфлікт
Увечері 18 листопада в передмісті Парижа 31-річний поліцейський застрелив зі службової зброї трьох людей, ще трьох поранив, після чого закінчив життя самогубством.
Поліцейський у Франції вбив трьох людей та укоротив собі віку Фото: google.com

Інцидент стався в муніципалітеті Сарсель. Серед поранених – дівчина поліцейського, її мати та сестра. Серед загиблих – батько дівчини та ще двоє сусідів, повідомляє France Info з посиланням на джерела в правоохоронних органах .

Сам поліцейський після скоєного застрелився. Його тіло правоохоронці виявили у саду біля будинку.

Слідство називає основною версією потрійного вбивства сімейний конфлікт, оскільки відомо, що незадовго до трагедії жінка оголосила поліцейському про намір завершити стосунки.

Нагадаємо, що в результаті нападу на школу в окрузі Техама американського штату Каліфорнія загинули шестеро осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2017 14:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.