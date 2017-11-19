Поліцейський у Франції вбив трьох людей та укоротив собі віку

Увечері 18 листопада в передмісті Парижа 31-річний поліцейський застрелив зі службової зброї трьох людей, ще трьох поранив, після чого закінчив життя самогубством.

Інцидент стався в муніципалітеті Сарсель. Серед поранених – дівчина поліцейського, її мати та сестра. Серед загиблих – батько дівчини та ще двоє сусідів, повідомляє France Info з посиланням на джерела в правоохоронних органах .

Сам поліцейський після скоєного застрелився. Його тіло правоохоронці виявили у саду біля будинку.

Слідство називає основною версією потрійного вбивства сімейний конфлікт, оскільки відомо, що незадовго до трагедії жінка оголосила поліцейському про намір завершити стосунки.

Нагадаємо, що в результаті нападу на школу в окрузі Техама американського штату Каліфорнія загинули шестеро осіб.