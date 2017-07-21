Поліцейський в США випадково зняв на камеру, як сам підкинув наркотики, - ВІДЕО
Його нагрудна камера записала момент, коли він залишив наркотики в одному з міських провулків, а потім "випадково" виявив їх в тому ж місці.
Публікація відео дозволила закрити кримінальну справу проти чоловіка, який з січня перебував у в'язниці за звинуваченням у збуті наркотиків. Одним з головних доказів його вини був якраз доказ Пінейро, інформує Bird in flight
Нагрудна відеотехніка поліцейських в США ведуть безперервну зйомку того, що відбувається, але запис починається лише у випадку, якщо їх активують вручну.
При цьому в пам'яті збережеться не тільки те, що камера записала з моменту активації, але і все, що відбувалося за 30 секунд до цього. Цю особливість роботи приладу Пінейро не врахував. Наразі поліція розслідує інцидент.
Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва чоловік запропонував "курнути" патрульним.
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