Голова Нацполіції в Кіровоградській області купив джип у сім разів дешевше його ринкової вартості

В один день з Кондрашенком новий автомобіль за шаленою знижкою купила і його дружина

Керівник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Сергій Кондрашенко придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 2006 року за 45 тис грн, хоча на ринку вартість такого авто починається з у сім разів вищої ціни.

З публічних оголошень відомо, що вартість Toyota Land Cruiser 2006 року випуску як у поліцейського випуску стартує від $13 тис і досягає майже $50 тис. Ціна залежать від стану та модифікації автомобіля.

В один день з Кондрашенком новий автомобіль купила і його дружина – Nissan juke 2012 року випуску. У самій декларації дружина поліцейського не вказала вартість покупки, однак в розділі "Видатки та правочини суб’єкта декларування" за звітний період вказано дві покупки сім’єю рухомого майна – на 45 та 50 тис грн. Схоже що друга цифра і є вартістю Nissan juke 2012 року випуску. На ринку ціни на таке авто починається з $12 тис, повідомляє Центр медіа розслідувань "Прозоро" з посиланням на декларацію поліцейського.

Обидві автівки були куплені в 31 грудня 2016 року – в суботу напередодні нового року. В цей же день родина стала власником квартира площею 64 кв м та земельної ділянки 708 кв м в Кропивницькому.

У порівнянні з попереднім роком в 2016-му Сергій Кондрашенко значно збільшив свої статки: у декларації головного поліцейського області з’явилися дві квартири, та дві земельні ділянки в Кропивницькому, а також земельна ділянка в с. Цвітне Олександрівського району.

Зарплатня Сергія Кондрашенка у 2016 році становила 260 тис грн. Дохід дружини поліцейського торік склав 388 тис грн з урахуванням пенсії, страхових виплат та доходу від відчуження майна.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура не побачила порушень в тому, що прокурор управління нагляду за фіскальними органами Олександр Амплеєв не вказав у декларації елітне авто.