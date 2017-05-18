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На Івано-Франківщині поліція впіймала на хабарі чиновника у вишиванці

Інспектор держпраці вимагав гроші за позитивний висновок
Івано-франківська поліція сьогодні, в День вишиванки, впіймала на хабарі посадовця Державної служби з питань праці, одягненого у вишиванку.
На Івано-Франківщині поліція впіймала на хабарі чиновника у вишиванці Фото: Національна поліція

Спеціаліст відділу з питань експертиз умов праці вимагав гроші за висновок про можливість проведення робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, повідомляє сайт поліції.

Підозрюваного затримали під час отримання 1000 гривень і 500 доларів хабара. Раніше було задокументовано отримання ним ще 4 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Волинській обл. за хабар у тисячу доларів затримано одного з керівників Луцького відділу поліції.

 

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18 05 2017 15:14
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