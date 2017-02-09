Поліція Аргентини застрелила голуба, який ніс до в’язниці наркотики
Про це повідомила адміністрація тюрми, пише BBC.
Інцидент стався у місті Санта-Роса у провінції Ла-Пампа. Адміністрація тюрми помітила, що голуб регулярно літав до та із в'язниці. За повідомленням, поліція виявила у рюкзачку, прив'язаному до спини пташки, седативні препарати, марихуану та USB-флеш-накопичувач.
Поліцейські нарахували 44 таблетки седативного психотропного препарату Rivotril і 7,5 г марихуани.
Фото: clarin.com
Адміністрація аргентинських в'язниць давно знає про голубів, яких наркодилери використовують для контрабанди наркотиків. За даними поліції, натренований птах може здійснювати 10-15 перельотів туди й назад за день.
У 2013 році поліція затримала трьох людей і 15 голубів, які перевозили наркотики до в'язниць.
Раніше цього року у Кувейті, неподалік кордону із Іраком, упіймали голуба, який перевозив на спині 178 таблеток кетаміну.
Нагадаємо, поліція Канади виявила тонну кокаїну, яку злочинці перевозили з Аргентини і планували реалізувати на канадській території.
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