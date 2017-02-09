Поліція Аргентини застрелила голуба, який ніс до в’язниці наркотики

Голуб регулярно літав з та до в'язниці, переносячи наркотики

Поліція Аргентини застрелила голуба-наркокур'єра, який доставляв наркотики до ‎в'язниці.

Про це повідомила адміністрація тюрми, пише BBC.

Інцидент стався у місті Санта-Роса у провінції Ла-Пампа. Адміністрація тюрми ‎помітила, що голуб регулярно літав до та із в'язниці. За повідомленням, поліція ‎виявила у рюкзачку, прив'язаному до спини пташки, седативні препарати, ‎марихуану та USB-флеш-накопичувач.‎

Поліцейські нарахували 44 таблетки седативного психотропного препарату ‎Rivotril і 7,5 г марихуани.‎



Фото: clarin.com

Адміністрація аргентинських в'язниць давно знає про голубів, яких наркодилери ‎використовують для контрабанди наркотиків. За даними поліції, натренований птах може ‎здійснювати 10-15 перельотів туди й назад за день.‎

У 2013 році поліція затримала трьох людей і 15 голубів, які перевозили наркотики до ‎в'язниць.‎

Раніше цього року у Кувейті, неподалік кордону із Іраком, упіймали голуба, який ‎перевозив на спині 178 таблеток кетаміну.‎

Нагадаємо, поліція Канади виявила тонну кокаїну, яку злочинці перевозили з Аргентини і планували реалізувати на канадській території.

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