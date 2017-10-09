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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поліція біля польського кордону затримала більше сотні осіб у камуфляжі

Встановлено, що четверо з доправлених до відділку поліції мають судимість
Понад сто осіб у камуфляжній формі, які рухалися в сторону українсько-польського кордону на пункті пропуску “Краковець”, доправлені до відділку поліції для перевірки.
Поліція біля польського кордону затримала більше сотні осіб у камуфляжі Фото: twitter.com/NPU_GOV_UA

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Львівській області.

Під час перевірки правоохоронці виявили у них газові балончики, стартовий пістолет, а також металеві предмети.

Наразі встановлюються особи затриманих та причини їх перебування в районі пункту пропуску “Краковець”. Відомо, що всі затримані - мешканці інших регіонів України. Серед них є студенти, а також троє неповнолітніх.

Також встановлено, що четверо з доправлених до відділку поліції мають судимість.

Стосовно організатора заходу буде складено адміністративний протокол про порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Нагадаємо, сьогодні вранці на ПП "Краковець" зібралися прихильники і противники в'їзду Саакашвілі в Україну. У зв'язку з цим поліція посилила заходи безпеки.

Раніше на пункті пропуску сталася сутичка після появи активістки руху Femen. Дівчина оголилась, тримаючи в руках портрети Саакашвілі та Порошенка.

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