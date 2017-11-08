Поліція Донеччини надала гарантії безпеки на матчах Прем'єр-ліги в Маріуполі, - ФФУ

Поліція Донецької області надіслала лист до Федерації футболу України (ФФУ) з гарантіями забезпечення безпеки на матчах Прем'єр-ліги в Маріуполі.

Зазначається, що поліція Маріуполя готова вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення безпеки під час футбольних матчів і після їх закінчення, повідомляє Федерації футболу України.



Фото: скріншот ФФУ

"Поліція здатна забезпечити охорону і безпеку офіційних делегацій клубів гостей на території Донецької області при їхньому супроводі в обох напрямках в місцях проживання і на тренуваннях", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, "Динамо" відмовляється грати в Маріуполі через можливу загрозу теракту. Зокрема, органи безпеки не рекомендували "Динамо" проводити матч в Маріуполі. Тому президент клубу Ігор Суркіс вимагає перенести гру в інше місто.

У свою чергу президент ФФУ Володимир Генінсон заявляє, що федерація немає жодних підстав переносити матч, оскільки стадіон "Іллічівець" пройшов атестацію.

Разом з тим, представники ФК "Маріуполь" переконують, що в місті безпечно проводити футбольні матчі. Нещодавно в Маріуполі відбувся поєдинок першого туру чемпіонату України між тамтешньою командою та рівненським "Вересом".