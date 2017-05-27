Поліція Донеччини повідомила про махінації з тендерами на ремонт будинків у Авдіївці
У результаті їхніх дій близько 1 млн грн бюджетних коштів на ремонт зруйнованих будинків отримали компанії, що не мають ліцензії на проведення будівельних робіт.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Під час моніторингу тендерів в системі "Прозорро" правоохоронці виявили порушення Закону України "Про державні закупівлі".
Поліцейські звернули увагу на те, що двічі поспіль конкурсні торги виграють одні й ті самі підприємства. Під час перевірки виявилося, що ці компанії взагалі не мали бути допущені до тендеру, оскільки не мають відповідної кваліфікації для проведення робіт.
Члени тендерної комісії, які мали дискваліфікувати учасників, натомість внесли у протоколи заздалегідь неправдиві дані про наявність у конкурсантів відповідної ліцензії та обрали їх переможцями. При цьому іншим кандидатам, які мали необхідні дозволи, було відмовлено.
"У подальшому тендерним комітетом з ними було укладено договори щодо капітального ремонту покрівель будинків в Авдіївці на суму 880 тисяч гривень. В результаті понівечені обстрілами бойовиків дахи будинків за державний кошт ремонтував підрядник без права здійснювати таку діяльність", – йдеться в повідомленні поліції.
Наразі посадовим особам тендерного комітету КП Авдіївської міськради оголошено про підозру за ч. 1 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України. Матеріали направлені до суду.
Наголошується, що такі дії караються штрафом до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на цей термін.
Нагадаємо, в середу ввечері проросійські незаконні збройні формування обстріляли Авдіївку, внаслідок артобстрілу пошкоджено чотири будинки по вулиці Чернишевського.
У мережі з'явилися фото Авдіївки після обстрілів, які сталися 23 травня.
16 травня в Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено три будинки по вулиці Спортивній.
Управління поліції у Донецькій області повідомляє, що з січня 2017 року в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинуло дев'ять мирних жителів, поранення отримала 21 людина.
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