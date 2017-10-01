Поліція Донецької області сформувала штурмовий загін
"9 січня 2017 року, дали дорогу в життя спецпідрозділу КОРД. До його складу увійшли співробітники поліції, які пройшли відбір, 2-х місячні курси виживання, отримали відповідний сертифікат бійця КОРД та пройшли переатестацію", - зазначив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
Про це повідомляє прес-служба донецької поліції.
Головне завдання штурмового загону - безпека жителів і захист від терористичної загрози.
"Сьогодні КОРД Головного управління НП в Донецькій області – потужний штурмовий загін, призначений для супроводження поліцейських спецоперацій та затримання озброєних злочинців, в тому числі – в зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Аброськін зазначив, що в даний час повністю вирішена проблема з автотранспортом, технічним забезпеченням спецпідрозділу.
Єдиним питанням залишається кадрове забезпечення. Зараз підрозділ укомплектовано приблизно на 50%. Протягом 2 - 3 місяців планується укомплектувати штат повністю.
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