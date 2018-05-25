Поліція досі не встановила речовину, якою отруїлись школярі у Черкасах
"При проведенні державними установами на місці експрес-аналізів та подальших лабораторних досліджень у відібраних зразках ґрунту, повітря і відібраних органічних зразках отруйних і небезпечних речовин, які б могли призвести до отруєння зазначених дітей, не виявлено, а тому на даний час причина отруєння зазначених дітей не встановлена", – йдеться у відповіді на запит "Радіо Свобода", датованій 25 травня.
За даними поліції, нині триває проведення низки хімічних та токсикологічних експертиз.
Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.
Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.
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