Поліція досі не встановила речовину, якою отруїлись школярі у Черкасах

Поліція наразі ще не встановила речовину, якою було отруєно школярів у Черкасах 8 травня.

"При проведенні державними установами на місці експрес-аналізів та подальших лабораторних досліджень у відібраних зразках ґрунту, повітря і відібраних органічних зразках отруйних і небезпечних речовин, які б могли призвести до отруєння зазначених дітей, не виявлено, а тому на даний час причина отруєння зазначених дітей не встановлена", – йдеться у відповіді на запит "Радіо Свобода", датованій 25 травня.

За даними поліції, нині триває проведення низки хімічних та токсикологічних експертиз.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.