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Поліція досі не встановила речовину, якою отруїлись школярі у Черкасах

Нині триває проведення низки хімічних та токсикологічних експертиз
Поліція наразі ще не встановила речовину, якою було отруєно школярів у Черкасах 8 травня.
Поліція досі не встановила речовину, якою отруїлись школярі у Черкасах Фото: ck.dsns.gov.ua

"При проведенні державними установами на місці експрес-аналізів та подальших лабораторних досліджень у відібраних зразках ґрунту, повітря і відібраних органічних зразках отруйних і небезпечних речовин, які б могли призвести до отруєння зазначених дітей, не виявлено, а тому на даний час причина отруєння зазначених дітей не встановлена", – йдеться у відповіді на запит "Радіо Свобода", датованій 25 травня.

За даними поліції, нині триває проведення низки хімічних та токсикологічних експертиз.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.

Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.

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25 05 2018 17:19
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