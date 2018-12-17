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Поліція Франції погрожує страйком

"Цього тижня збираються зменшити її бюджет на 62 мільйони євро"
Профспілка французької поліції закликала уряд забезпечити повноцінне фінансування правоохоронних органів та закликала поліцейських сповільнити роботу в знак протесту проти запланованого скорочення поліцейського бюджету.
Поліція Франції погрожує страйком Фото: AP

"Профспілка поліції у понеділок заявила, що французькі законодавці цього тижня збираються зменшити її бюджет на 62 мільйони євро, а це, в свою чергу, приведе до погіршення робочих умов. Тому профспілка закликала поліцейських цієї середи залишаться всередині своїх відділків та реагувати лише на екстрені виклики", - повідомляє Associated Press.

Також у поліцейській профспілці Франції наголосили, що в разі прийняття парламентом країни скороченого бюджету для правоохоронців на 2019 рік нею "будуть організовуватися подальші дії у відповідь".

Нагадаэмо, кількість загиблих учасників антиурядових протестів у Франції збільшилася до семи після чергового дорожнього інциденту.

Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.

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17 12 2018 22:20
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