Поліція Франції погрожує страйком
"Профспілка поліції у понеділок заявила, що французькі законодавці цього тижня збираються зменшити її бюджет на 62 мільйони євро, а це, в свою чергу, приведе до погіршення робочих умов. Тому профспілка закликала поліцейських цієї середи залишаться всередині своїх відділків та реагувати лише на екстрені виклики", - повідомляє Associated Press.
Також у поліцейській профспілці Франції наголосили, що в разі прийняття парламентом країни скороченого бюджету для правоохоронців на 2019 рік нею "будуть організовуватися подальші дії у відповідь".
Нагадаэмо, кількість загиблих учасників антиурядових протестів у Франції збільшилася до семи після чергового дорожнього інциденту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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