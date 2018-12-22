Поліція Франції знайшла відео клятви страсбурзького стрілка ІД

Французькі слідчі знайшли відеозапис на USB-носії, на якому чоловік, котрий улаштував стрілянину в Страсбурзі, клянеться у вірності терористичному угрупованню ІД

За даними судової посадової особи, яка говорила з агентством на умовах анонімності, USB-носій виявили в будинку 29-річного Шерифа Шекатта, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Стрілянина в Страсбурзі сталася 11 грудня. Через два дні Шерифа Шекатта ліквідували в страсбурзькому кварталі Недорф. Жертвами вчиненої ним атаки стали троє людей, близько десятка дістали поранень.

Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.

Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.

Згодом поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі - "нейтралізований".