Поліція Франції знайшла відео клятви страсбурзького стрілка ІД
За даними судової посадової особи, яка говорила з агентством на умовах анонімності, USB-носій виявили в будинку 29-річного Шерифа Шекатта, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Стрілянина в Страсбурзі сталася 11 грудня. Через два дні Шерифа Шекатта ліквідували в страсбурзькому кварталі Недорф. Жертвами вчиненої ним атаки стали троє людей, близько десятка дістали поранень.
Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.
Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.
Згодом поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі - "нейтралізований".
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