Поліція готова надавати охорону політичним біженцям, - Князєв

За умови, що в прохача будуть "достатні підстави"

Правоохоронні органи готові розглянути будь-яке звернення про охорону осіб у разі його надходження.

"Ми рекомендуємо зберігати спокій і не поширювати панічних чуток. Правоохоронці працюють. Ми розглядаємо будь-яке звернення, в тому числі і про охорону осіб, якщо на це будуть підстави, але кожне звернення індивідуальне і конфіденційне", - заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв, відповідаючи на питання про можливість надання охорони іноземним політичним біженцям, які перебувають в Україні, інформує УНН.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.