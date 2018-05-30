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Поліція готова надавати охорону політичним біженцям, - Князєв

За умови, що в прохача будуть "достатні підстави"
Правоохоронні органи готові розглянути будь-яке звернення про охорону осіб у разі його надходження.
Поліція готова надавати охорону політичним біженцям, - Князєв Фото: npu.gov.ua

"Ми рекомендуємо зберігати спокій і не поширювати панічних чуток. Правоохоронці працюють. Ми розглядаємо будь-яке звернення, в тому числі і про охорону осіб, якщо на це будуть підстави, але кожне звернення індивідуальне і конфіденційне", - заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв, відповідаючи на питання про можливість надання охорони іноземним політичним біженцям, які перебувають в Україні, інформує УНН.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

 

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30 05 2018 11:08
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