Поліція Греції упіймала ісламіста, який просив притулку
Грецькі правоохоронні органи вийшли на сирійця завдяки свідченням його дружини, яка повідомила про знущання чоловіка над нею і дитиною. Родина мешкала у Салоніках у таборі для біженців, однак мала житло і в Афінах. Про це повідомляє видання Ekathimerini.
Поліція стежила за підозрюваним і затримала його в Александрополі, де він заповнював ще одне клопотання про притулок в Греції.
Родина сирійця прибула в Грецію минулого року, одна чоловіку було відмовлено у притулку.
На допиті у поліції чоловік зізнався, що є джихадистом. Пізніше у поліцейському відділку він зробив спробу накласти на себе руки, повісившись на шнурку від взуття.
Грецькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуків у нього вдома були виявлені його світлини зі зброєю і людьми в масках.
Поліція зараз перевіряє можливі зв’язки затриманого з іншими джихадистами. Доказів про підготовку ним терактів поки немає.
Зазначимо, більше 16 тисяч осіб, які шукають притулку, як і раніше живуть в таборах на грецьких островах.
У листопаді минулого року десятки людей змушені були залишити табір для біженців на грецькому острові Хіос після двох нічних атак, вчинених із застосуванням каміння та коктейлів Молотова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа