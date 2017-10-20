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Поліція Греції упіймала ісламіста, який просив притулку

Поліція зараз перевіряє можливі зв’язки затриманого з іншими джихадистами
У грецькому місті Александрополі затримали 32-річного сирійця, який зізнався у приналежності до терористичного угруповання "Ісламська держава".
Поліція Греції упіймала ісламіста, який просив притулку Фото: ЕРА

Грецькі правоохоронні органи вийшли на сирійця завдяки свідченням його дружини, яка повідомила про знущання чоловіка над нею і дитиною. Родина мешкала у Салоніках у таборі для біженців, однак мала житло і в Афінах. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Поліція стежила за підозрюваним і затримала його в Александрополі, де він заповнював ще одне клопотання про притулок в Греції.

Родина сирійця прибула в Грецію минулого року, одна чоловіку було відмовлено у притулку.

На допиті у поліції чоловік зізнався, що є джихадистом. Пізніше у поліцейському відділку він зробив спробу накласти на себе руки, повісившись на шнурку від взуття.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуків у нього вдома були виявлені його світлини  зі зброєю і людьми в масках.

Поліція зараз перевіряє можливі зв’язки затриманого з іншими джихадистами. Доказів про підготовку ним терактів поки немає.

Зазначимо, більше 16 тисяч осіб, які шукають притулку, як і раніше живуть в таборах на грецьких островах.

У листопаді минулого року десятки людей змушені були залишити табір для біженців на грецькому острові Хіос після двох нічних атак, вчинених із застосуванням каміння та коктейлів Молотова.

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20 10 2017 11:59
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