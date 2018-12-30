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Поліція Харкова встановлює обставини смертельного падіння школярки з 9-поверхівки

"Попри зусилля медиків, вона померла вранці 30 грудня, не приходячи до тями"
Поліція встановлює обставини смертельного падіння школярки з дев'ятиповерхівки у Московському районі Харкова.
Поліція Харкова встановлює обставини смертельного падіння школярки з 9-поверхівки Фото: npu.gov.ua

Про це розказала прес-офіцер відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківської області Ольга Грабар, повідомляє "Укрінформ".

"Напередодні близько 21:45 перехожі виявили на вулиці Бучми у Московському районі потерпілу в непритомному стані та повідомили до районної поліції", - зазначила Грабар.

За її словами, дівчина була доставлена до реанімаційного відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги: "Попри зусилля медиків, вона померла вранці 30 грудня, не приходячи до тями".

"Зі слів матері загиблої поліцейські з'ясували, що дівчина повинна була прийти додому з прогулянки о 21:00. Коли вона не повернулася, жінка вийшла на вулицю її шукати. Від працівників поліції вона дізналася про те, що донька випала з 9 поверху будинку за місцем мешкання. При житті намірів покінчити життя самогубством дівчина не висловлювала", - додала Грабар.

За її словами, інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України з приміткою "самогубство".

Додамо, що у центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка, по області оголосили план “Сирена” для розшуку вбивць.

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30 12 2018 23:59
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