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Поліція Хорватії заборонила марш українських фанів в Загребі

Поліція заборонила проводити марш, мотивуючи це міркуваннями безпеки
Поліція Хорватії заборонила проведення фан-маршу українських уболівальників в Загребі.
Поліція Хорватії заборонила марш українських фанів в Загребі Кордон між Сербією та Хорватією Фото:snipview.com

У планах українських уболівальників було пройтися по Загребу організованим маршем так, як вони це роблять перед іграми збірної в різних містах України, повідомляє Sport Arena.

Також, ще з позавчорашнього дня по столиці Хорватії курсують невеликі патрулі, які супроводжують навіть найменші екскурсійні групи.Раніше повідомлялося, що на матчі Хорватія - Україна очікують на аншлаг.

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Нагадаємо, що матч відбору до ЧС-2018 Хорватія - Україна пройде в Загребі, 24 березня.

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24 03 2017 13:30
ТЕГИ: Хорватія
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