CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Хорватії заборонила проведення фан-маршу українських уболівальників в Загребі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Хорватії заборонила марш українських фанів в Загребі
Поліція заборонила проводити марш, мотивуючи це міркуваннями безпеки
Кордон між Сербією та Хорватією Фото:snipview.com
У планах українських уболівальників було пройтися по Загребу організованим маршем так, як вони це роблять перед іграми збірної в різних містах України, повідомляє Sport Arena.
Також, ще з позавчорашнього дня по столиці Хорватії курсують невеликі патрулі, які супроводжують навіть найменші екскурсійні групи.Раніше повідомлялося, що на матчі Хорватія - Україна очікують на аншлаг.
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Нагадаємо, що матч відбору до ЧС-2018 Хорватія - Україна пройде в Загребі, 24 березня.
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24 03 2017 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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