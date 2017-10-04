Поліція і Нацгвардія посили захист відділення Сбербанку у Харкові, де триває пікет

Поки невідомо, чи зверталися до поліції потерпілі внаслідок ранкової сутички

У центрі Харкова, де представники "Національного корпусу" відновили пікетування "Сбербанку", перекрито рух транспорту. Там триває пікет банківської установи і посиленіо наряди правоохоронців.

Проїзд вулицею Донець-Захаржевського, де раніше сьогодні сталася бійка, закрито. Правоохоронці створили кордон біля центрального входу до банку, прибули нацгвардійці. Учасники протесту, представники "Національного корпусу", зайняли територію на проїжджій частині, - повідомляє Mediaport.

Фото:mediaport.ua

"Будівлю оточено, поліція працює для підтримки громадського порядку", — розповіла керівник відділу комунікації обласного управління поліції Олена Баранник.

Речник поліції не сказала, чи зверталися до поліції потерпілі внаслідок сутички з бійцями спецпідрозділів та якими будуть подальші дії поліції.

Нагадаємо, представники "Національного корпусу" заявили, що з 10 квітня акція з блокування банків з російським капіталом буде безстроковою і в Харкові вранці вже заклали пеноблоком центральний вхід до будівлі "Сбербанку", обклеїли фасад наклейками. Також учасники протесту привезли до будівлі бочку для вогнища та дрова.

Близько 12:00 до банку прибули бійці спецпідрозділів — частина з них в камуфляжі, частина — в чорному екіпіруванні. Більшість — у захисних шоломах, бронежилетах і з кийками. Вони відтіснили протестувальників від будівлі.