Поліція і Нацгвардія взяли під охорону церкви в Запоріжжі Правоохоронці хочуть попередити можливі підпали важливих історичних пам'яток

У Запоріжжі бійці військової частини 3029 Національної гвардії України разом з поліцейськими перейшли на посилений режим охорони церковних об'єктів через заворушення після відмови священика УПЦ МП відспівати хлопчика, якого хрестили в УПЦ КП.

Фото: regionews.ua

Нацгвардійці також взяли під посилену охорону Запорізьку січ разом з козацьким храмом Пресвятої Борогодиці (УПЦ КП). Правоохоронці хочуть попередити можливі підпали важливих історичних пам'яток. Про це повідомила прес-служба військової частини НГУ. Нагадаємо, раніше прокуратура Запорізької області порушила справу, в тому числі і через відмову священиків Української православної церкви Московського патріархату відспівувати загиблого дворічного хлопчика. Нагадаємо, запорізький священик під час похорону відмовився відспівувати загиблого 2-річного малюка, на якого впав самогубець, через те, що дитину хрестили в Київському патріархаті. Згодом у Запоріжжі під час зборів єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Свято-Покровському соборі розгорівся скандал через священика, який заговорив по-українськи.

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