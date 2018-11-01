Поліція і Нацгвардія взяли під охорону церкви в Запоріжжі
Нацгвардійці також взяли під посилену охорону Запорізьку січ разом з козацьким храмом Пресвятої Борогодиці (УПЦ КП). Правоохоронці хочуть попередити можливі підпали важливих історичних пам'яток.
Про це повідомила прес-служба військової частини НГУ.
Нагадаємо, раніше прокуратура Запорізької області порушила справу, в тому числі і через відмову священиків Української православної церкви Московського патріархату відспівувати загиблого дворічного хлопчика.
Нагадаємо, запорізький священик під час похорону відмовився відспівувати загиблого 2-річного малюка, на якого впав самогубець, через те, що дитину хрестили в Київському патріархаті.
Згодом у Запоріжжі під час зборів єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Свято-Покровському соборі розгорівся скандал через священика, який заговорив по-українськи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків