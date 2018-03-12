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Поліція Ізраїлю втретє рекомендувала звинуватити Нетаньяху в корупції

Нетаньяху, як і раніше, відкидає звинувачення
Ізраїльська поліція знову подала рекомендацію висунути звинувачення у корупції прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху і його дружині Сарі.
Поліція Ізраїлю втретє рекомендувала звинуватити Нетаньяху в корупції Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES

Це вже третя така рекомендація за останні місяці. Дві попередні стосувалися інших звинувачень проти Нетаньягу і його дружини, повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, йшлося про отримання розкішних подарунків вартістю у десятки тисяч доларів і спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань Yedioth Ahronoth.

Нетаньяху, як і раніше, відкидає звинувачення. Він заявив, що звинувачення проти нього є змовою його політичних противників.

"Рекомендації поліції щодо мене і моєї дружини нікого не дивують", - сказав прем'єр.

За словами політика, ці рекомендації ухвалили, а потім "злили" у пресу "ще до того, як почалося слідство".

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03 12 2018 09:58
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