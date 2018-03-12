ПОЛІТИКА НОВИНИІзраїльська поліція знову подала рекомендацію висунути звинувачення у корупції прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху і його дружині Сарі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Ізраїлю втретє рекомендувала звинуватити Нетаньяху в корупції
Нетаньяху, як і раніше, відкидає звинувачення
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Це вже третя така рекомендація за останні місяці. Дві попередні стосувалися інших звинувачень проти Нетаньягу і його дружини, повідомляє "Радіо Свобода".
Зокрема, йшлося про отримання розкішних подарунків вартістю у десятки тисяч доларів і спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань Yedioth Ahronoth.
Нетаньяху, як і раніше, відкидає звинувачення. Він заявив, що звинувачення проти нього є змовою його політичних противників.
"Рекомендації поліції щодо мене і моєї дружини нікого не дивують", - сказав прем'єр.
За словами політика, ці рекомендації ухвалили, а потім "злили" у пресу "ще до того, як почалося слідство".
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