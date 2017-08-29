CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Канади виявила тонну кокаїну, яку злочинці перевозили з Аргентини і планували реалізувати на канадській території.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Канади виявила рекордну партію кокаїну на $200 млн
Поліцейські затримали трьох підозрюваних
Фото: Global Look Press
Поліцейські затримали трьох підозрюваних, яким будуть пред'явлені звинувачення в поширенні наркотиків. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми ніколи раніше не конфісковували такий великий об'єм цього наркотика", - сказав представник місцевої поліції Рік Барнам.
Незаконний вантаж, який затримані мали намір продати в канадській провінції Онтаріо, був знайдений в порту Монреаля. За оцінками поліції, вартість партії кокаїну складає приблизно $200 млн.
Нагадаємо, громадянин України намагався вивезти до Польщі майже 27 кг наркотиків із вмістом трамадолу та фентинілу.
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