Поліція Канади виявила рекордну партію кокаїну на $200 млн

Поліція Канади виявила тонну кокаїну, яку злочинці перевозили з Аргентини і планували реалізувати на канадській території.

Поліцейські затримали трьох підозрюваних, яким будуть пред'явлені звинувачення в поширенні наркотиків. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми ніколи раніше не конфісковували такий великий об'єм цього наркотика", - сказав представник місцевої поліції Рік Барнам.

Незаконний вантаж, який затримані мали намір продати в канадській провінції Онтаріо, був знайдений в порту Монреаля. За оцінками поліції, вартість партії кокаїну складає приблизно $200 млн.

Нагадаємо, громадянин України намагався вивезти до Польщі майже 27 кг наркотиків із вмістом трамадолу та фентинілу.