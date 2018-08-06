Поліція Криму відкрила провадження щодо руйнування Ханського палацу в Бахчисараї
"У тимчасово окупованому Криму під виглядом реставраційних робіт триває знищення пам'ятника ХVI століття - Ханського палацу в Бахчисараї, який є унікальною архітектурною пам'яткою та єдиним у світі зразком кримськотатарської палацової архітектури, що складається з понад 19 об'єктів.
Відбувається втрата його автентичності, знищення історичної цінності", - повідомила прес-служба Національної поліції Автономної Республіки Крим та Севастополя.
У поліції підкреслили, що кримінальне провадження відкрили за ознаками злочину, передбаченого ч. 1. ст. 298 Кримінального кодексу України ("Знищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури").
Нагадаємо, Міністерство культури України заявило, що звертається до організації ООН із освіти, науки і культури через незаконні роботи на Ханському палаці в Бахчисараї в окупованому Росією Криму, які, за повідомленнями, призводять до його пошкоджень.
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